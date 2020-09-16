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16 сентября 2020, 08:28

Футболисты брестского "Динамо" сыграют с "Маккаби" в квалификации Лиги чемпионов

Фото ФК "Динамо-Брест"
Фото ФК "Динамо-Брест"

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" сегодня проведут свой третий поединок в квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче третьего квалификационного раунда чемпионы Беларуси в Тель-Авиве встретятся с израильским "Маккаби" (начало в 20.00). Судить эту игру будет бригада итальянских арбитров, которую возглавит Давиде Масса. В первом квалификационном раунде чемпионской Лиги брестчане разгромили на своем поле казахстанскую "Астану" из Нур-Султана - 6:3, а затем также дома одолели лучшую команду Боснии и Герцеговины "Сараево" со счетом 2:1. Футболисты "Маккаби" сначала победили на своей арене латвийскую "Ригу" с результатом 2:0, а потом разгромили в гостях литовскую "Судуву" - 3:0. Победитель сегодняшнего матча поспорит за выход в групповой этап чемпионской Лиги с австрийским "Зальцбургом". Проигравший будет играть в матчах за выход в групповой этап второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы.

Вчера участниками плей-офф Лиги чемпионов стали футболисты киевского "Динамо", греческого ПАОКа и бельгийского "Гента".

Сегодня вечером состоятся еще четыре встречи 3-го раунда ЛЧ: "Омония" (Никосия, Кипр) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия), "Карабах" (Агдам, Азербайджан) - "Молде" (Норвегия), "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария).

Без участия в квалификационных баталиях в групповой стадии Лиги чемпионов выступят клубы: английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (Лондон), "Манчестер Юнайтед", испанские "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Атлетико" (Мадрид), "Севилья", итальянские "Ювентус" (Турин), "Интер" (Милан), "Аталанта" (Бергамо), "Лацио" (Рим), немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", "Боруссия" (Менхенгладбах), французские "Пари Сен-Жермен", "Марсель", "Ренн", российские "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Москва), нидерландский "Аякс" (Амстердам), бельгийский "Брюгге", украинский "Шахтер" (Донецк), португальский "Порту", турецкий "Истанбул".

Единственный представитель Беларуси в Лиге Европы борисовский БАТЭ в матче второго квалификационного раунда 17 сентября сыграет в Софии с болгарским ЦСКА. Победитель этой встречи в третьем круге сыграет с победителем матча Б-36 (Фарерские острова) - ТНС (Уэльс). Ранее из этого турнира выбыли минское "Динамо" и солигорский "Шахтер".-0-

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