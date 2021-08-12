Футболисты "Челси" во второй раз стали обладателями Суперкубка УЕФА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты лондонского "Челси" во второй раз в истории стали обладателями Суперкубка УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В североирландском Белфасте триумфаторы Лиги чемпионов взяли верх над победителем Лиги Европы испанским "Вильярреалом" в серии послематчевых пенальти - 6:5. В середине первого тайма Хаким Зиеш вывел "Челси" вперед, а на 73-й минуте игры Херард Морено восстановил паритет - 1:1. В дополнительные полчаса этот результат не изменился, а пенальти лучше пробили футболисты "Челси". Впервые клуб из английской столицы выиграл Суперкубок в 1998 году, обыграв в Монако испанский "Реал" из Мадрида с результатом 1:0.

Этот поединок за континентальный Суперкубок стал 46-м за всю историю. За этот трофей традиционно сражаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом сезоне его владельцем во второй раз стала мюнхенская "Бавария", одолевшая в Будапеште испанскую "Севилью" со счетом 2:1 (в дополнительное время). Больше всех обладателем Суперкубка становились испанская "Барселона" и итальянский "Милан" - по пять раз. На один раз меньше его выигрывали мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".-0-