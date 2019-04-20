Футболисты "Динамо" одолели "Торпедо" в столичном дерби чемпионата Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" вырвало победу у "Торпедо" со счетом 1:0 в столичном дерби чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле ФК "Минск" прошла в равной борьбе, футболисты обеих команд стремились добиться успеха, но удача была на стороне динамовцев. На 84-й минуте игры их капитан Игорь Шитов забил победный гол. Минское "Динамо" вышло на первое место.

В последнем сегодняшнем матче футболисты "Городеи" принимают на своем поле жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Результаты встреч, сосоявшихся ранее: "Минск" - "Дняпро" (Могилев) - 0:0, "Неман" (Гродно) - "Витебск" - 1:0, "Славия" (Мозырь) - БАТЭ (Борисов) - 1:2.

Завершится 4-й тур тремя воскресными встречами: "Гомель" - "Шахтер" (Солигорск), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Динамо" (Брест), "Слуцк" - "Ислочь" (Минский район).

Положение в группе лидеров: "Динамо" (Минск) - 10 очков (4 матча), "Шахтер" - 9 (3), "Динамо" (Брест) - 9 (3), БАТЭ - 9 (4).-0-