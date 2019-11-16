Футболисты Финляндии впервые вышли в финал чемпионата Европы

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После очередных матчей отборочного турнира футбольного Евро-2020 определились еще два участника финальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Впервые на Евро попали футболисты Финляндии, разгромившие у себя дома команду Лихтенштейна со счетом 3:0 в предпоследнем туре квалификационной группы J. С таким же результатом итальянцы победили в гостях сборную Боснии и Герцеговины. Греки также на выезде одолели футболистов Армении - 1:0. Турнирное положение после девяти туров: Италия - 27 очков, Финляндия - 18, Греция - 11, Армения - 10, Босния и Герцеговина - 10, Лихтенштейн - 2.

Еще одним финалистом Евро-2020 стала сборная Швеции, обыгравшая в Бухаресте команду Румынии - 2:0. Лидеры группы F испанцы в Кадисе не оставили шансов на успех мальтийцам - 7:0, а норвежцы в Осло разгромили команду Фарерских островов - 4:0. Турнирное положение после девяти туров: Испания - 23, Швеция - 18, Румыния - 14, Норвегия - 14, Фарерские острова - 3, Мальта - 3.

Ранее путевки на чемпионат Европы завоевали сборные Англии, Бельгии, Испании, Италии, Польши, России, Турции, Украины, Франции и Чехии.

Сегодня встречи предпоследнего тура пройдут еще в четырех квалификационных группах:

С - Германия - Беларусь, Северная Ирландия - Нидерланды. Турнирное положение: Нидерланды - 15 очков (6 матчей), Германия - 15 (6), Северная Ирландия - 12 (6), Беларусь - 4 (7), Эстония - 1 (7).

Е - Хорватия - Словакия, Азербайджан - Уэльс. Турнирное положение: Хорватия - 14 (7), Венгрия - 12 (7), Словакия - 10 (6), Уэльс - 8 (6), Азербайджан - 1 (6).

G - Словения - Латвия, Израиль - Польша, Австрия - Македония. Турнирное положение после восьми туров: Польша - 19, Австрия - 16, Македония - 11, Израиль - 11, Латвия - 0.

I - Кипр - Шотландия, Россия - Бельгия, Сан-Марино - Казахстан. Турнирное положение после восьми туров: Бельгия - 24, Россия - 21, Кипр - 10, Шотландия - 9, Казахстан - 7, Сан-Марино - 0.

Отборочный турнир континентального первенства завершится 19 ноября. Прямые путевки в финальную часть Евро-2020 получают по две лучшие команды из 10 групп. Весной 2020 года еще 4 пропуска в финал разыграют участники плей-офф Лиги наций.-0-