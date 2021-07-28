Футболисты Германии не смогли выйти в четвертьфинал Олимпиады

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Германии не сумели выйти в четвертьфинал олимпийского турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче предварительной группы D финалисты ОИ-2016 в Рио сыграли вничью с командой Кот-д'Ивуара - 1:1 и пропустили африканскую команду в 1/4 финала. Туда же вышли действующие олимпийские чемпионы бразильцы, победившие футболистов Саудовской Аравии со счетом 3:1. В первом туре немцы уступили бразильцам - 2:4, а затем с большим трудом обыграли азиатскую дружину с результатом 3:2. Итоговое положение: Бразилия - 7 очков, Кот-д'Ивуар - 5, Германия - 4, Саудовская Аравия - 0.

В группе В также сегодня прошли матчи третьего тура. Футболисты Республики Корея заняли первое место, разгромив команду Гондураса со счетом 6:0. Вторым четвертьфиналистом стала сборная Новой Зеландии, которая сыграла вничью с румынами 0:0. Итоговое положение: Республика Корея - 6, Новая Зеландия - 4, Румыния - 4, Гондурас - 3.

Позже состоятся заключительные встречи еще в двух группах:

А - Франция - Япония, ЮАР - Мексика. Положение команд после двух туров: Япония - 6 очков, Франция - 3, Мексика - 3, ЮАР - 0.

С - Австралия - Египет, Испания - Аргентина. Положение команд после двух туров: Испания - 4, Австралия - 3, Аргентина - 3, Египет - 1.

Четвертьфиналы пройдут 31 июля, полуфиналы - 3 августа, матч за бронзу состоится 6 августа, решающий поединок за чемпионский титул пройдет 7 августа в Иокогаме.-0-