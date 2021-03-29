Футболисты Грузии не удержали победу над испанцами в квалификации ЧМ

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В европейской квалификации чемпионата мира по футболу завершились матчи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе В футболисты Грузии выигрывали в Тбилиси у одной из лучших сборных Старого Света Испании 1:0, но в итоге не смогли добиться даже ничьей, пропустив второй мяч на 2-й компенсированной минуте второго тайма - 1:2. В другом поединке этого квинтета шведы разгромили в Приштине команду Косово со счетом 3:0. Положение команд: Швеция - 6 очков (2 матча), Испания - 4 (2), Греция - 1 (1), Грузия - 0 (2), Косово - 0 (1).

В группе Е сборная Беларуси обыграла в Минске команду Эстонии со счетом 4:2. В Праге футболисты Чехии и Бельгии сыграли вничью - 1:1. Положение команд: Чехия - 4 очка (2 матча), Бельгия - 4 (2), Беларусь - 3 (1), Уэльс - 0 (1), Эстония - 0 (2). Во вторник, 30 марта, белорусы сыграют в гостях у бельгийцев, а футболисты Уэльса примут в Кардиффе чехов.

Результаты матчей 2-го тура в остальных группах:

А - Сербия - Португалия - 2:2, Ирландия - Люксембург - 0:1.

С - Болгария - Италия - 0:2, Швейцария - Литва - 1:0.

D - Казахстан - Франция - 0:2, Украина - Финляндия - 1:1.

F - Дания - Молдова - 8:0, Израиль - Шотландия - 1:1, Австрия - Фарерские острова - 3:1.

G - Черногория - Гибралтар - 4:1, Норвегия - Турция - 0:3, Нидерланды - Латвия - 2:0.

Н - Россия - Словения - 2:1, Хорватия - Кипр - 1:0, Словакия - Мальта - 2:2.

I - Албания - Англия - 0:2, Польша - Андорра - 3:0, Сан-Марино - Венгрия - 0:3.

J - Армения - Исландия - 2:0, Румыния - Германия - 0:1, Северная Македония - Лихтенштейн - 5:0.

Напрямую в финальную стадию планетарного форума от Европы выйдут победители 10 квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций проведут поединки за 3 пропуска на чемпионат мира. Финальная стадия 22-го по счету чемпионата планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на футбольных полях Катара. В турнире примут участие 32 сборные со всех континентов.-0-