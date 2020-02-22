Футболисты минского "Динамо" сыграли вничью с "Зенитом" на сборе в Турции

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы на сборах в Турции сегодня проверили свои силы в матчах с чемпионом России санкт-петербугрским "Зенитом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Ислочи" открыли счет на исходе получаса игры после удара Александра Папуша, но удержать победу не смогли. Через 10 минут после перерыва зенитовцы восстановили паритет благодаря голу Себастьяна Дриусси - 1:1. Следуюший контрольный поединок подопечные Виталия Жуковского проведут 27 февраля с украинским клубом "Агробизнес" из Волочиска.

С таким же результатом - 1:1, встречу с лидером российской премьер-лиги завершило и минское "Динамо". Минчане вышли вперед на 33-й минуте игры, когда гол забил новобранец динамовского клуба Владислав Климович. Через 10 минут ветеран "Зенита" Юрий Жирков выровнял положение. Во втором тайме счет не изменился. Минские динамовцы планируют провести в Белеке еще два спарринга - 29 февраля с украинской "Волынью" из Луцка и 1 марта с латвийским "Спартаком" из Юрмалы.

Мозырская "Славия" одолела армянский "Ной" из Еревана со счетом 2:1. Голы у мозырян забили Владислав Жук и Игорь Костров. Заключительный матч турецкого сбора "Славия" проведет 29 февраля против российского "Нижнего Новгорода".

Также сегодня "Белшина" в Бобруйске обыграла гостей из "Городеи" - 2:1. Футболисты "Смолевичей" победили в Минске столичный "Энергетик-БГУ" со счетом 2:0.-0-