Футболисты киевского "Динамо" и "Брюгге" сыграли вничью в 1/16 финала Лиги Европы

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света сегодня проходят первые встречи 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой из них футболисты киевского "Динамо" принимали на поле стадиона "Олимпийский" в украинской столице гостей из бельгийского "Брюгге" и завершили игру вничью - 1:1. Оба гола были забиты во второй половине матча: на 62-й минуте Виталий Буяльский вывел киевлян вперед, а через 5 минут Брэндон Мехеле сравнял счет.
Позже состоятся еще 15 игр первого раунда плей-офф Лиги Европы. Российский "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграет у себя дома с хорватским "Динамо" из Загреба. Чемпион Украины донецкий "Шахтер" в Тель-Авиве встретится с израильским "Маккаби", который в квалификации Лиги чемпионов победил футболистов брестского "Динамо".
Составы остальных пар:
"Арсенал" (Лондон, Англия) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия);
"Лестер" (Англия) - "Славия" (Прага, Чехия);
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания);
"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Вольфсберг" (Австрия);
"Милан" (Италия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия);
"Наполи" (Италия) - "Гранада" (Испания);
"Рома" (Италия) - "Брага" (Португалия);
"Байер" (Леверкузен, Германия) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария);
"Хоффенхайм" (Германия) - "Молде" (Норвегия);
"Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Лилль" (Франция);
ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция);
"Вильярреал" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия);
"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - "Антверпен" (Бельгия).
Ответные матчи 1/16 финала ЛЕ пройдут 25 февраля. Решающий поединок второго по рангу континентального турнира намечено провести 26 мая в Гданьске.-0-