Футболисты киевского "Динамо" и "Брюгге" сыграли вничью в 1/16 финала Лиги Европы

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света сегодня проходят первые встречи 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой из них футболисты киевского "Динамо" принимали на поле стадиона "Олимпийский" в украинской столице гостей из бельгийского "Брюгге" и завершили игру вничью - 1:1. Оба гола были забиты во второй половине матча: на 62-й минуте Виталий Буяльский вывел киевлян вперед, а через 5 минут Брэндон Мехеле сравнял счет.

Позже состоятся еще 15 игр первого раунда плей-офф Лиги Европы. Российский "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграет у себя дома с хорватским "Динамо" из Загреба. Чемпион Украины донецкий "Шахтер" в Тель-Авиве встретится с израильским "Маккаби", который в квалификации Лиги чемпионов победил футболистов брестского "Динамо".

Составы остальных пар:

"Арсенал" (Лондон, Англия) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия);

"Лестер" (Англия) - "Славия" (Прага, Чехия);

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания);

"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Вольфсберг" (Австрия);

"Милан" (Италия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия);

"Наполи" (Италия) - "Гранада" (Испания);

"Рома" (Италия) - "Брага" (Португалия);

"Байер" (Леверкузен, Германия) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария);

"Хоффенхайм" (Германия) - "Молде" (Норвегия);

"Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Лилль" (Франция);

ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция);

"Вильярреал" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия);

"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - "Антверпен" (Бельгия).

Ответные матчи 1/16 финала ЛЕ пройдут 25 февраля. Решающий поединок второго по рангу континентального турнира намечено провести 26 мая в Гданьске.-0-