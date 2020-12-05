Футболисты "Локомотива" победили "Рубин" в матче чемпионата России

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" на своем поле нанесли поражение казанскому "Рубину" в стартовом матче 17-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме соперники обменялись голами - на 3-й минуте Хван Ин Бом вывел гостей вперед, а через 15 минут Владислав Игнатьев восстановил паритет. Во второй половине встречи москвичи завладели преимуществом, и сначала Антон Миранчук с пенальти, а потом Владислав Игнатьев забил свой второй мяч, установив окончательный результат - 3:1 в пользу "Локомотива". Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович вышел в стартовом составе, на 80-й минуте получил предупреждение и был заменен незадолго до финального свистка.

Также сегодня футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, примут на своей арене волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич. Московский "Спартак" сыграет у себя дома с "Тамбовом" с белорусским защитником Максимом Володько в составе. Действующий чемпион России "Зенит" сыграет в Санкт-Петербурге с екатеринбургским "Уралом" с белорусским защитником Николаем Золотовым в составе.

В воскресенье, 6 декабря, московское "Динамо" примет на своем поле тульский "Арсенал", за который выступают белорусские полузащитники Валерий Громыко и Юрий Ковалев. Также в российской столице ЦСКА во главе с белорусским специалистом Виктором Гончаренко сыграет с "Химками". Футболисты "Ростова" у себя дома встретятся с "Уфой".

Положение команд в российской премьер-лиге сейчас таково: ЦСКА - 32 очка, "Зенит" - 32, "Спартак" - 32, "Ростов" - 29, "Локомотив" - 28, "Динамо" - 27, "Ахмат" - 25, "Сочи" - 24, "Рубин" - 24, "Краснодар" - 21, "Урал"- 19, "Химки" - 18, "Арсенал" - 14, "Тамбов" - 12, "Уфа" - 10, "Ротор" - 8.-0-