Футболисты "Локомотива" победили "Сочи" в чемпионате России

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" обыграли "Сочи" со счетом 3:1 в домашнем поединке 22-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всего первого тайма москвичи владели инициативой, но только незадолго до перерыва Франсуа Камано вывел их вперед. Во второй половине встречи гости заиграли гораздо активнее, однако на 56-й минуте пропустили второй мяч от Франсуа Камано. Буквально через минуту сочинцы все же добились успеха, когда точный удар нанес Артур Юсупов. Пропустив мяч, хозяева не только умело оборонялись, но и смогли забить третий гол - на 89-й минуте игры последнюю точку поставил Федор Смолов. Белорусский нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте встречи.

Ранее лидер чемпионата России питерский "Зенит" на своей арене одержал крупную победу над грозненским "Ахматом" - 4:0. Московский ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко проиграл в Туле местному "Арсеналу" с результатом 1:2. Белорусский полузащитник туляков Валерий Громыко вышел на замену на 88-й минуте и в течение трех минут получил два предупреждения, после чего был удален с поля.

В Екатеринбурге футболисты местного "Урала" с минимальным перевесом - 1:0, одолели гостей из волгоградского "Ротора", который тренирует белорус Александр Хацкевич. Единственный гол на 83-й минуте игры забил Эрик Бикфалви. Белорусский полузащитник волгоградского клуба Иван Маевский провел весь матч. Подмосковные "Химки" победили на своей арене "Ростов" - 1:0. Белорусский защитник ростовчан Александр Павловец на поле не выходил.

В московском дерби "Спартак" одержал волевую победу над "Динамо" со счетом 2:1 и поднялся на второе место в турнирной таблице.

В Саранске аутсайдеры турнира футболисты "Тамбова" по всем статьям уступили "Краснодару" - 0:4. Белорусский защитник краснодарцев Александр Мартынович не играл, а белорусский полузащитник "Тамбова" Дмитрий Герман вышел на замену на 85-й минуте встречи.

Казанский "Рубин" разгромил на выезде "Уфу" со счетом 3:0.

Положение в лидирующей группе после 22 туров: "Зенит" - 45 очков, "Спартак" - 41, ЦСКА - 40, "Локомотив" - 37, "Сочи" - 37, "Рубин" - 37. Внизу турнирной таблицы "Тамбов", у которого 13 очков, на балл больше в активе "Уфы".

Список лучших бомбардиров возглавляет форвард "Зенита" Сердар Азмун, забивший 13 мячей.

Следующие матчи российской премьер-лиги состоятся 17-19 марта.-0-