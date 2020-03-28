Футболисты "Минска" победили "Динамо" в столичном дерби чемпионата Беларуси

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" выиграли у земляков из "Динамо" с результатом 3:2 в первом столичном дерби 30-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле ФК "Минск" началась с места в карьер - уже на первой минуте хозяева вышли вперед после точного удара экс-динамовца Владимира Хващинского. Пропустив мяч, его бывшие одноклубники бросились отыгрываться, но у них ничего не получалось. А в концовке первого тайма подопечные Сергея Гуренко дважды подряд допустили грубые ошибки в обороне, после которых Евгений Чаговец и Роман Грибовский довели счет до крупного - 3:0.

После перерыва динамовцы пошли вперед большими силами, однако все их атаки успешно отражали защитники соперников. На исходе часа игрового времени динамовцы остались в меньшинстве после удаления словенца Михи Горопевшека, но продолжали атаковать. На 76-й минуте они заработали пенальти, который реализовал Евгений Шикавка, еще через 3 минуты бывший игрок "Минска" Иван Бахар сократил разрыв до минимума, но большего "Динамо" добиться не смогло.

В стартовом туре "Минск" победил в Бобруйске местную "Белшину" - 3:1, а динамовцы проиграли на своей арене дебютанту высшей лиги брестскому "Руху" со счетом 0:1.

Позже бронзовый призер солигорский "Шахтер" сыграет в гостях у "Городеи".

Результаты других сегодняшних встреч: "Слуцк" - "Динамо" (Брест) - 0:1, "Славия" (Мозырь) - БАТЭ (Борисов) - 2:1.

В пятницу, 27 марта жодинское "Торпедо-БелАЗ" на своем поле взяло верх над "Белшиной" - 1:0, а в Бресте "Энергетик-БГУ" с таким же результатом одолел футболистов "Руха".

Заключительные встречи второго тура пройдут 29 марта: "Ислочь" - "Смолевичи", "Неман" - "Витебск".-0-

Фото Сергея Шелега