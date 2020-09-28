Футболисты "Минска" победили "Смолевичи" в чемпионате Беларуси

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" одержали волевую победу над "Смолевичами" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи на поле минского стадиона "Трактор" гостей вывел вперед Леонид Ханкевич, отличившийся на 16-й минуте. После перерыва минчане активизировались: сначала Александр Васильев с пенальти восстановил равновесие, а затем Александр Ануфриев забил победный гол - 2:1. Это вторая подряд виктория "Минска", а "Смолевичи" проиграли восьмой поединок подряд и прочно обосновались на последнем месте в турнирной таблице чемпионата страны.

Результаты других игр 25-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Брест) - 2:4, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Неман" (Гродно) - 0:1, "Рух" (Брест) - "Слуцк" - 5:0, "Городея" - "Славия" (Мозырь) - 1:1, "Динамо" (Минск) - "Витебск" - 1:0, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Ислочь" (Минский район) - 1:1. Матч бобруйской "Белшины" и солигорского "Шахтера" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 49 очков (25 матчей), "Неман" - 47 (25), "Шахтер" - 46 (24), "Ислочь" - 42 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (25), "Рух" - 39 (25), "Динамо" (Брест) - 38 (23), "Динамо" (Минск) - 36 (24), "Энергетик-БГУ" - 35 (24), "Витебск" - 31 (25), "Минск" - 31 (24), "Славия" - 28 (23), "Слуцк" - 21 (23), "Городея" - 21 (25), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (24).

Список лучших бомбардиров возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забившие по 13 мячей.

В 26-м туре встречаются:

16 октября

"Слуцк" - "Минск";

17 октября

"Славия" - "Белшина", "Витебск" - "Энергетик-БГУ", "Неман" - "Городея";

18 октября

"Смолевичи" - "Торпедо-БелАЗ", "Шахтер" - "Динамо" (Минск), "Ислочь" - БАТЭ, "Динамо" (Брест) - "Рух".-0-