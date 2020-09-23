Футболисты "Минска" разгромили "Смолевичи" в матче чемпионата Беларуси

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" разгромили в гостях "Смолевичи" с результатом 4:0 в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В середине первого тайма Роман Грибовский открыл счет, а после перерыва Александр Ануфриев, Ярослав Яроцкий и Семен Пенчук еще трижды поразили ворота хозяев поля.
Положение команд: БАТЭ (Борисов) - 49 очков (24 матча), "Шахтер" (Солигорск) - 46 (24), "Неман" - 44 (24), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 41 (24), "Ислочь" (Минский район) - 41 (24), "Рух" (Брест) - 36 (24), "Динамо" (Брест) - 35 (22), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 34 (23), "Динамо" (Минск) - 33 (23), "Витебск" - 31 (24), "Минск" - 28 (23), "Славия" (Мозырь) - 27 (22), "Слуцк" - 21 (22), "Городея" - 20 (24), "Белшина" (Бобруйск) - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (23).
Список лучших бомбардиров возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забившие по 13 мячей.-0-