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23 сентября 2020, 18:18

Футболисты "Минска" разгромили "Смолевичи" в матче чемпионата Беларуси

Фото ФК "Минск"
Фото ФК "Минск"
Новости темы "Чемпионат Беларуси по футболу-2020"
"Смолевичи" примут футболистов "Минска" в перенесенном матче чемпионата Беларуси
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23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" разгромили в гостях "Смолевичи" с результатом 4:0 в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В середине первого тайма Роман Грибовский открыл счет, а после перерыва Александр Ануфриев, Ярослав Яроцкий и Семен Пенчук еще трижды поразили ворота хозяев поля.

Положение команд: БАТЭ (Борисов) - 49 очков (24 матча), "Шахтер" (Солигорск) - 46 (24), "Неман" - 44 (24), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 41 (24), "Ислочь" (Минский район) - 41 (24), "Рух" (Брест) - 36 (24), "Динамо" (Брест) - 35 (22), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 34 (23), "Динамо" (Минск) - 33 (23), "Витебск" - 31 (24), "Минск" - 28 (23), "Славия" (Мозырь) - 27 (22), "Слуцк" - 21 (22), "Городея" - 20 (24), "Белшина" (Бобруйск) - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (23).

Список лучших бомбардиров возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забившие по 13 мячей.-0-

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