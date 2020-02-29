Футболисты минского "Динамо" победили "Волынь" на сборе в Турции

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели очередные контрольные поединки перед началом нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минское "Динамо" в своем предпоследнем спарринге победило украинскую "Волынь" из Луцка со счетом 3:2. В составе минчан голы забили Никита Халимончик, Ким Чжун Ен и Дмитрий Бородин. Заключительныый контрольный матч на турецком сборе подопечные Сергея Гуренко проведут в первый день весны против латвийского "Спартака" из Юрмалы.

Также в Белеке мозырская "Славия" потерпела поражение от российского "Нижнего Новгорода" со счетом 3:4. На 3 марта у мозырян намечен спарринг с еще одним российским клубом нижнекамским "Нефтехимиком".

Футболисты "Городеи" разгромили в Минске новополоцкий "Нафтан" с результатом 4:1. В Бобруйске местная "Белшина" одолела гостей из клуба "Речицадрев" с минимальным преимуществом - 1:0. С таким же счетом футболисты "Минска" на своем поле взяли верх над земляками их НФК.-0-