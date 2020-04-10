Футболисты "Немана" и "Белшины" откроют программу 4-го тура чемпионата Беларуси

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня откроется программа 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 19.00 в Гродно футболисты местного "Немана" встретятся с бобруйской "Белшиной". Три стартовые поединка гродненская команда завершила с разными результатами. Сначала было гостевое поражение от "Ислочи" (0:1), затем домашняя виктория над "Витебском" (2:0), а в прошлом туре - выездная ничья с солигорским "Шахтером" (0:0). Бобруйчане, вернувшиеся в элитный дивизион после небольшого перерыва, пока очков не набрали, потерпев 3 поражения - дома от "Минска" (1:3) и "Городеи" (0:1) и в гостях от жодинского "Торпедо-БелАЗа" (0:1).

Лидер первенства минский "Энергетик-БГУ", имеющий 9 очков из 9 возможных, свой матч 4-го тура проведет 11 апреля в гостях у жодинских торпедовцев. В этот же день "Слуцк" примет на своем поле "Витебск", а минское "Динамо" сыграет на выезде против "Городеи".

Еще 3 встречи проедут 12 апреля: "Минск" - БАТЭ (Борисов), "Смолевичи" - "Шахтер", "Динамо" (Брест) - "Ислочь". В заключительном матче 4-го тура 13 апреля мозырская "Славия" примет у себя дома брестский "Рух".

Положение команд после трех туров: "Энергетик-БГУ" - 9 очков, "Слуцк", "Ислочь", "Славия", "Торпедо-БелАЗ", "Витебск", "Минск" - по 6, "Динамо" (Брест), "Шахтер", "Неман" - по 4, БАТЭ, "Рух", "Динамо" (Минск), "Городея" - по 3, "Смолевичи" - 1, "Белшина" - 0.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, на счету которого 3 гола.-0-