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04 июля 2020, 23:05

Футболисты "Немана" одержали седьмую победу подряд в чемпионате Беларуси

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" одержали седьмую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле, подопечные Игоря Ковалевича сегодня одолели гостей из "Ислочи" со счетом  1:0, благодаря голу Зорана Марушича на 90-й минуте встречи.

Ранее лидеры турнира футболисты борисовского БАТЭ у себя дома неожиданно уступили минскому "Энергетику-БГУ" со счетом 0:1. "Городея" на своем стадионе сыграла вничью с  "Витебском" - 2:2.

Результаты других матчей 16-го тура: "Славия" (Мозырь) - "Слуцк" - 3:1, "Смолевичи" - "Динамо" (Брест) - 3:3.

Заключительные встречи этого тура состоятся 5 июля: "Минск" - "Белшина" (Бобруйск), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Шахтер" (Солигорск), "Рух" (Брест) - "Динамо" (Минск).

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (16 матчей), "Энергетик-БГУ" - 29 (16), "Неман" - 29 (15), "Шахтер" (Солигорск) - 27 (15), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (15), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 23 (15), "Ислочь" (Минский район) - 23 (16), "Витебск" - 22 (16), "Славия" - 21 (16), "Рух" (Брест) - 19 (15), "Слуцк" - 18 (16), "Городея" - 16 (16), "Минск" - 14 (13), "Смолевичи" - 11 (15), "Белшина" (Бобруйск) - 6 (15).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский нападающий "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.-0-

Фото Леонида Щеглова

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