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21 мая 2020, 21:09

Футболисты "Немана" одержали волевую победу над "Торпедо-БелАЗом" в 10-м туре чемпионата Беларуси

Фото ФК "Неман"
Фото ФК "Неман"
Новости темы "Чемпионат Беларуси по футболу-2020"
Футболисты БАТЭ победили брестское "Динамо" в центральном матче 10-го тура чемпионата Беларуси
Брестское "Динамо" и БАТЭ откроют 10-й тур футбольного чемпионата Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского "Немана" обыграли жодинское "Торпедо-БелАЗ" со счетом 3:1 в домашнем матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине встречи в Гродно соперники обменялись голами - на 10-й минуте Дмитрий Юсов вывел гостей вперед, а незадолго до перерыва Глеб Рассадкин восстановил паритет.

После перерыва хозяева действовали гораздо сильнее и еще дважды поразили ворота торпедовцев после ударов Валерия Жуковского (с пенальти) и Зорана Марушича. До этого "Неман" проиграл две встречи подряд, а жодинцы не знали поражений в шести турах кряду.

В стартовой игре тура 20 мая лидер первенства борисовский БАТЭ победил в Бресте действующих чемпионов страны футболистов местного "Динамо" со счетом 3:1.

Футболисты БАТЭ победили брестское "Динамо" в центральном матче 10-го тура чемпионата БеларусиФутболисты БАТЭ победили брестское "Динамо" в центральном матче 10-го тура чемпионата Беларуси
Первый тайм игры в Бресте прошел с небольшим преимуществом гостей. Результатом этого стал гол Станислава Драгуна, который на 31-й минуте встречи замкнул верховую подачу Игоря Стасевича с углового.

Еще две встречи состоятся 22 мая: "Славия" (Мозырь) - "Городея", "Шахтер" (Солигорск) - "Белшина" (Бобруйск). Заключительные поединки 10-го тура пройдут 23 мая: "Слуцк" - "Рух" (Брест), "Ислочь" (Минский район) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Витебск" - "Динамо" (Минск). Матч между "Смолевичами" и "Минском" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ - 22 очка, "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 18, "Слуцк" - 16, "Ислочь", "Шахтер" - по 15, "Динамо" (Брест), "Рух" - по 13, "Динамо" (Минск), "Витебск" - 12, "Городея", "Славия", "Неман" - по 11, "Минск" - 10, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по шесть мячей.-0-

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