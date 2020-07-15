Футболисты "Оренбурга" проиграли "Зениту" и покидают премьер-лигу

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Оренбурга" потерпели крупное поражение от "Зенита" в гостевом поединке 29-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Санкт-Петербурге команды обменялись голами, а после перерыва чемпионы России еще трижды поразили ворота белорусского голкипера гостей Андрея Климовича - 4:1. Он, как и белорусский защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков, провел весь матч. После этого поражения оренбургская команда потеряла даже теоретические шансы остаться в премьер-лиге.

Также сегодня тульский "Арсенал" одержал вторую победу подряд, обыграв в Екатеринбурге местный "Урал" с результатом 3:1. В составе победителей белорусский полузащитник Валерий Громыко вышел на замену на 72-й минуте встречи и в самом конце игры отдал голевой пас Сергею Ткачеву, который забил третий мяч в ворота хозяев. Белорусский защитник уральцев Николай Золотов появился на поле с начала второго тайма и на 73-й минуте получил предупреждение. В Самаре футболисты "Крыльев Советов" разошлись миром с "Краснодаром" - 0:0. Защитник краснодарцев Александр Мартынович вышел на замену на 84-й минуте встречи. Московский "Спартак" на своей арене разгромил гостей из грозненского "Ахмата" - 3:0.

Остальные матчи предпоследнего тура российского первенства пройдут завтра. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко встретятся в столичном дерби с "Локомотивом". В Казани местный "Рубин" примет "Ростов", "Уфа" у себя дома сыграет с московским "Динамо", а в Нижнем Новгороде "Тамбов" будет соперничать с футболистами "Сочи".

Турнирное положение: "Зенит" - 69 очков (29 матчей), "Локомотив" - 51 (28), "Краснодар" - 49 (28), ЦСКА - 47 (28), "Ростов" - 44 (28), "Арсенал" - 37 (29), "Уфа" - 37 (28), "Спартак" - 36 (29), "Урал" - 35 (29), "Динамо" - 35 (27), "Рубин" - 34 (28), "Сочи" - 33 (28), "Ахмат" - 31 (29), "Тамбов" - 28 (28), "Крылья Советов" - 28 (29), "Оренбург" - 24 (29).

Список лучших снайперов российской премьер-лиги возглавляет лидер атак "Зенита" Артем Дзюба, забивший 17 мячей, всего на один гол меньше у его партнера по команде Сердара Азмуна.-0-