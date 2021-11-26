Футболисты России сыграют с поляками в квалификации ЧМ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Цюрихе прошла жеребьевка стыковых полуфинальных встреч европейской квалификации футбольного чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты сборной России примут на своем поле команду Польши. Сборная Украины сыграет на выезде с Шотландией. Бывший соперник сборной Беларуси команда Чехии отправится в гости к шведам. Еще один оппонент белорусов сборная Уэльса примет у себя дома австрийцев. Чемпионы Европы футболисты Италии сыграют на своей арене с Северной Македонией, а португальцы у себя дома примут турецких футболистов.

Полуфиналы пройдут 24 марта, а их победители 29 марта разыграют три путевки в финальную стадию мирового первенства.

Прямые пропуска в Катар завоевали лучшие команды 10 квалификационных групп: Англия, Бельгия, Германия, Франция, Испания, Дания, Швейцария, Нидерланды, Сербия и Хорватия.

Финальная стадия 22-го планетарного форума пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на аренах Катара.-0-