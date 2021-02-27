Футболисты "Руха" победно завершили сбор в Турции

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Руха" победно завершили учебно-тренировочный сбор в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем контрольном матче подопечные Кирилла Альшевского победили украинский клуб "Подолье" из Хмельницкого со счетом 2:0. На 60-й минуте отличился Павел Савицкий, а на 83-й минуте итог подвел Артем Концевой. До этого на турецком сборе футболисты "Руха" победили чемпиона Казахстана "Кайрат" из Алматы, который тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский, (2:0), украинский "ВПК-Агро" (1:0), сыграли вничью с украинским "Колосом" из Ковалевки (2:2), проиграли казахстанской "Астане" из Нур-Султана (2:6) и украинскому "Руху" из Львова (0:5).

Бронзовые призеры белорусского первенства футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" в заключительном поединке турецкого сбора разошлись миром с казахстанским "Каспием" из Актау - 1:1. В составе торпедовцев мяч забил Игорь Бурко. Ранее команда Юрия Пунтуса обыграла российский "Ротор" из Волгограда под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича (2:1), узбекский АГМК из Алмалыка (2:1) и украинский "Агробизнес" из Волочиска (1:0).-0-