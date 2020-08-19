Футболисты "Сараево" стали соперниками брестского "Динамо" в квалификации ЛЧ

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боснийский "Сараево" стал соперником футболистов брестского "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке первого круга квалификации команда из Боснии и Герцеговины уверенно обыграла валлийский "Коннас Куэй" с результатом 2:0.

Брестское "Динамо" в первом круге квалификации чемпионской Лиги разгромило на своей арене чемпиона Казахстана "Астану" из Нур-Султана со счетом 6:3.

Матч за выход в третий раунд квалификации ЛЧ между брестчанами и сараевцами состоится 26 августа на поле чемпионов Беларуси.-0-