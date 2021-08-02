Футболисты сборной Беларуси в сентябре сыграют в Казани

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ближайшие домашние матчи отборочного турнира футбольного чемпионата мира сборная Беларуси проведет в российской Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В воскресенье, 5 сентября, подопечные Георгия Кондратьева на поле казанского стадиона "Центральный" примут команду Уэльса, а 8 сентября там же встретятся с лидером квалификационной группы Е сборной Бельгии. До этого 2 сентября белорусы сыграют в Остраве с футболистами Чехии.

На старте отборочного турнира ЧМ-2022 белорусские футболисты победили в Минске команду Эстонии со счетом 4:2, а потом крупно проиграли в Бельгии - 0:8. После этого фиаско свой пост покинул главный тренер белорусской сборной Михаил Мархель. Положение команд в группе Е сейчас таково: Бельгия - 7 очков (3 матча), Чехия - 4 (3), Уэльс - 3 (2), Беларусь - 3 (2), Эстония - 0 (2).-0-