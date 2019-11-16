Футболисты сборной Беларуси завершат отборочный турнир Евро-2020 матчем в Германии

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу белорусских и немецких футболистов, которая пройдет на поле стадиона "Боруссия-Парк" в Менхенгладбахе, будет судить израильская бригада арбитров, ее возглавит рефери ФИФА Орель Гринфельд. Игра начнется в 22.45 по минскому времени и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

В первом круге соревнований в квалификационной группы С сборная Беларуси принимала команду Германии на поле "Борисов-Арены" и уступила со счетом 0:2. В этом отборочном цикле белорусы набрали 4 очка в матчах с командой Эстонии - 2:1 (в гостях) и 0:0 (дома). Кроме того, белорусские спортсмены по два раза проиграли командам Нидерландов - 0:4 (в гостях) и 1:2 (дома) и Северной Ирландии - 1:2 (в гостях) и 0:1 (дома).

Также сегодня сборная Северной Ирландии примет в Белфасте команду Нидерландов.

Турнирное положение в группе С сейчас таково: Нидерланды - 15 очков (6 матчей), Германия - 15 (6), Северная Ирландия - 12 (6), Беларусь - 4 (7), Эстония - 1 (7).

В заключительный игровой день 19 ноября состоятся два поединка: Германия - Северная Ирландия, Нидерланды - Эстония. В этот же день сборная Беларуси в Подгорице проведет товарищеский матч с командой Черногории.-0-