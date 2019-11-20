Футболисты сборной Уэльса завоевали путевку на Евро-2020

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Уэльса завоевали путевку в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче заключительного тура квалификационной группы Е в Кардиффе валлийцы благодаря голевому дублю Аарона Рэмзи уверенно переиграли венгров, которые тоже имели шанс пробиться на Евро - 2:0. С таким же результатом футболисты Словакии, также сохранявшие шансы на второе место, в Трнаве переиграли аутсайдера команду Азербайджана. Итоговое положение: Хорватия - 17 очков, Уэльс - 14, Словакия - 13, Венгрия - 12, Азербайджан - 1.

Результаты вторничных встреч последнего тура еще в трех группах:

С - Германия - Северная Ирландия - 6:1, Нидерланды - Эстония - 5:0. Итоговое положение: Германия - 21, Нидерланды - 19, Северная Ирландия - 13, Беларусь - 4, Эстония - 1.

G - Польша - Словения - 3:2, Латвия - Австрия - 1:0, Северная Македония - Израиль - 1:0. Итоговое положение: Польша - 25, Австрия - 19, Словения - 14, Северная Македония - 14, Израиль - 11, Латвия - 3.

I - Сан-Марино - Россия - 0:5, Бельгия - Кипр - 6:1, Шотландия - Казахстан - 3:1. Итоговое положение: Бельгия - 30, Россия - 24, Шотландия - 15, Кипр - 10, Казахстан - 10, Сан-Марино - 0.

Таким образом, после финиша отборочного турнира определились 20 из 24 участников финальной стадии континентального первенства: Англия, Бельгия, Франция, Финляндия, Германия, Нидерланды, Чехия, Украина, Швеция, Испания, Италия, Польша, Португалия, Австрия, Хорватия, Дания, Швейцария, Уэльс, Россия и Турция. Жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Еще 4 пропуска на Евро разыграют участники плей-офф Лиги наций. Среди них и сборная Беларуси, первым соперником которой будет команда Грузии. Победитель этой пары в борьбе за попадание в финальную часть Евро-2020 сыграет с победителем матча между Северной Македонией и Косово. Игры за выход в финальную часть чемпионата континента состоятся 26-28 марта 2020 года.

Финальный турнир 16-го чемпионата Европы стартует 12 июня на "Стадио Олимпико" в Риме, решающий поединок за золото состоится 12 июля на лондонском "Уэмбли". Впервые матчи финальной стадии континентального первенства пройдут в 12 городах разных стран Старого Света.-0-