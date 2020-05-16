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16 мая 2020, 18:58

Футболисты "Шахтера" обыграли "Славию" в чемпионате Беларуси

Фото ФК "Неман"
Фото ФК "Неман"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" взял верх над мозырской "Славией" с результатом 2:0 в домашнем матче 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева поля на протяжении всей встречи имели преимущество и забили по мячу в каждом тайме. На 30-й минуте Виталий Лисакович эффектным дальним ударом открыл счет, а незадолго до финального свистка Сергей Баланович забил второй гол в ворота Михаила Барановского.

Позже на поле "Борисов-Арены" местный БАТЭ примет футболистов "Слуцка".

Результаты других игр 9-го тура: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Городея" - 3:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Динамо" (Брест) - 2:1.

Заключительные матчи состоятся 17 мая: "Белшина" (Бобруйск) - "Витебск", "Динамо" (Минск) - "Ислочь" (Минский район), "Рух" (Брест) - "Смолевичи". Матч между "Минском" и гродненским "Неманом" перенесен.

Турнирное положение сейчас таково: "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 18 очков, БАТЭ, "Слуцк" - 16 очков, "Ислочь", "Шахтер" - по 15, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух" - 12, "Витебск", "Городея", "Славия" - по 11, "Минск" - 10, "Динамо" (Минск) - 9, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 6 мячей.-0-

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