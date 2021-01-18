Футболисты "Шахтера" отправились на сбор в ОАЭ

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты солигорского "Шахтера" отправились на учебно-тренировочный сбор в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В выездном составе солигорской команды 28 футболистов, среди которых немало новичков. Это бывшие игроки борисовского БАТЭ Егор Филипенко и Игорь Стасевич, экс-игрок гродненского "Немана" Павел Забелин, Глеб Шевченко из мозырской "Славии", украинец Роман Дебелко из латвийской "Риги", албанец Валон Ахмеди из северомакедонской "Шкендии", нигериец Винсент Океухи из сербского клуба "Чукарички" и узбек Шахзодбек Убайдуллаев из бекабадского "Металлурга".
Во время месячной предсезонной подготовки в южных краях подопечные Романа Григорчука проведут товарищеские поединки с сильными соперниками из разных стран. В частности, на 21 января намечен спарринг с серебряным призером украинского первенства киевским "Динамо", 24 января состоится встреча с российским чемпионом "Зенитом" из Санкт-Петербурга, 27 января - игра с еще одним фаворитом российского первенства "Краснодаром", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, 31 января - матч с чемпионами Латвии футболистами "Риги", 6 февраля состоится контрольный поединок с московским "Спартаком". В программе спаррингов возможны изменения.-0-