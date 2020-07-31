Футболисты "Шахтера" победили на выезде "Слуцк" в матче 20-го тура чемпионата Беларуси

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" обыграли на выезде "Слуцк" со счетом 2:0 в стартовом матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме "горняки" вышли вперед на 25-й минуте после пенальти, который реализовал Артем Архипов.
После перерыва гости также владели инициативой, и на 62-й минуте встречи сербский защитник Никола Антич забил второй мяч.
Во втором сегодняшнем поединке действующий чемпион страны брестское "Динамо" принимает на своем поле футболистов "Витебска" (прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5").
В субботу, 1 августа, состоятся еще три встречи: "Смолевичи" - "Белшина" (Бобруйск), "Славия" (Мозырь) - "Ислочь" (Минский район), "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Минск).
Заключительные матчи 20-го тура пройдут 2 августа: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - БАТЭ (Борисов), "Минск" - "Рух" (Брест), "Городея" - "Энергетик-БГУ" (Минск).
Турнирное положение: "Шахтер" - 40 очков (20 матчей), БАТЭ - 37 (19), "Неман" - 34 (18), "Динамо" (Минск) - 30 (19), "Торпедо-БелАЗ" - 30 (19), "Энергетик-БГУ" - 29 (19), "Витебск" - 29 (19), "Динамо" (Брест) - 26 (17), "Рух" - 26 (19), "Ислочь" - 26 (19), "Славия" - 23 (18), "Слуцк" - 21 (19), "Городея" - 19 (19), "Минск" - 18 (17), "Смолевичи" - 14 (18), "Белшина" - 10 (19).
Список бомбардиров возглавляет нападающий "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.-0-