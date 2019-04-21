Футболисты "Шахтера" вышли в лидеры чемпионата Беларуси

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" победил на выезде "Гомель" со счетом 1:0 и возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси, после четырех туров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою четвертую викторию подопечные Сергея Ташуева добыли в нелегком противостоянии с гомельчанами. Победный гол на 81-й минуте игры забил ветеран "Шахтера" Николай Януш. В четырех проведенных встречах солигорские футболисты набрали 12 очков из 12 возможных, забив 6 мячей и не пропустив ни одного.

Дебютант высшей лиги минский "Энергетик-БГУ" на своем поле сумел дать бой одному из фаворитов турнира брестскому "Динамо", сыграв вничью - 1:1.

Результаты остальных встреч: "Минск" - "Дняпро" (Могилев) - 0:0, "Неман" (Гродно) - "Витебск" - 1:0, "Славия" (Мозырь) - БАТЭ (Борисов) - 1:2, "Городея" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:3, "Торпедо" (Минск) - "Динамо" (Минск) - 0:1, "Слуцк" - "Ислочь" (Минский район) - 1:3.

Положение в лидирующей группе после 4-х туров: "Шахтер" - 12 очков, "Динамо" (Минск) - 10, "Динамо" (Брест) - 10, БАТЭ - 9, "Ислочь" - 9. Внизу турнирной таблицы могилевский "Дняпро", "Городея" и "Слуцк", у которых по одному набранному баллу.-0-