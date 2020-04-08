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08 апреля 2020, 19:39

Футболисты "Славии" победили БАТЭ в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси

Во время матча. Фото ФК БАТЭ
Во время матча. Фото ФК БАТЭ

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят первые полуфинальные поединки розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них на поле мозырского стадиона "Юность" местная "Славия" принимала борисовский БАТЭ и взяла верх со счетом 1:0. Победный гол на 11-й минуте игры забил Юрий Пантя.

Совсем недавно во втором туре национального первенства эти соперники также встречались в Мозыре, и тогда хозяева сумели одержать волевую викторию над 15-кратными чемпионами страны со счетом 2:1.

Во второй сегодняшней игре действующие чемпионы футболисты брестского "Динамо" принимают теперешнего обладателя Кубка Беларуси солигорский "Шахтер". В матче за Суперкубок, открывавшем нынешний футбольный сезон, брестчане победили солигорчан с результатом 2:0.

Ответные игры за выход в финал 29-го кубкового розыгрыша намечены на 29 апреля. Решающий поединок за футбольный Кубок после восьмилетнего перерыва должен состояться 24 мая на поле минского стадиона "Динамо". В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты "Шахтера" в третий раз завоевали трофей, победив "Витебск" на его стадионе с результатом 2:0.-0-

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