Футболисты "Сморгони" одержали первую победу в чемпионате Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Сморгони" одержали первую победу в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня после четырех поражений и одной ничьей новички высшей лиги победили на своем поле еще одного новичка элитного дивизиона речицкий "Спутник" со счетом 2:0. В первом тайме отличился Леонид Ковель, а после перерыва Даниил Копач установил окончательный результат.

Позже в Мозыре футболисты "Славии" сыграют со "Слуцком". Мозыряне начали сезон очень слабо, набрав в пяти играх лишь одно очко, а их гости имеют в своем активе 5 баллов. На прошлой неделе "Славия" проиграла в Солигорске чемпиону Беларуси "Шахтеру" с результатом 1:4, а "Слуцк" на выезде разошелся миром с "Витебском" - 0:0.

В субботу, 24 апреля, состоятся еще три поединка: "Динамо" (Брест) - "Витебск", "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Неман" (Гродно), "Минск" - "Динамо" (Минск). Соперником лидера первенства солигорского "Шахтера" 25 апреля будет брестский "Рух". Также в воскресенье футболисты "Ислочи" на поле ФК "Минск" сыграют с борисовским БАТЭ, а "Гомель" примет на своем поле жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Положение команд: "Шахтер" - 15 очков, "Динамо" (Брест) - 11, БАТЭ - 11, "Гомель" - 10, "Ислочь" - 9, "Рух" - 9, "Динамо" (Минск) - 8, "Минск" - 8, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Витебск" - 6, "Слуцк" - 5, "Энергетик-БГУ" - 4, "Сморгонь" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 2, "Славия" - 1.

Список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Соловей ("Гомель") и Дембо Дарбо ("Шахтер"), забившие по 5 мячей.-0-