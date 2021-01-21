Футболисты солигорского "Шахтера" проиграли киевскому "Динамо" на сборе в ОАЭ

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси провели первый контрольный матч на предсезонном тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Дубае подопечные Романа Григорчука уступили серебряным призерам украинского первенства футболистам киевского "Динамо" со счетом 0:2. В первом тайме соперники мячей не забили, а после перерыва киевляне дважды поразили ворота новобранца солигорского клуба Сергея Черника.
На 24 января у "Шахтера" запланирована встреча с российским чемпионом "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Сегодня зенитовцы в своем первом спарринге разгромили чемпиона Латвии "Ригу" со счетом 4:0.
27 января футболисты солигорского клуба сыграют с еще одним фаворитом российского первенства "Краснодаром", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. Сегодня краснодарские футболисты разошлись миром с польской "Легией" из Варшавы - 0:0. Затем, 31 января, белорусский чемпион проведет товарищеский матч с футболистами "Риги".-0-