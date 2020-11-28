28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" второй раз стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче заключительного тура 30-го национального первенства солигорская команда на своем поле вырвала победу у футболистов "Минска" со счетом 4:2. Свой первый чемпионский титул "Шахтер" завоевал в 2005 году.

Конкурент солигорцев в борьбе за золотые медали борисовский БАТЭ сыграл вничью в гостях у минского "Динамо" - 0:0.

Обладателями бронзовых наград стали футболисты жодинского клуба "Торпедо-БелАЗ", которые сегодня на выезде одолели "Витебск" со счетом 3:2. Для жодинской дружины, которую сейчас тренирует Юрий Пунтус, это первые медали белорусского первенства.

Результаты других встреч: "Динамо" (Брест) - "Неман" (Гродно) - 3:1, "Ислочь" (Минский район) - "Городея" - 2:2, "Славия" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:1, "Белшина" (Бобруйск) - "Рух" (Брест) - 3:7. Матч "Слуцк" - "Смолевичи" отменен.

Итоговое положение: "Шахтер" - 59 очков, БАТЭ - 58, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 56, "Динамо" (Брест) - 54, "Неман" - 53, "Динамо" (Минск) - 52, "Ислочь" - 45, "Рух" - 44, "Славия" - 39, "Энергетик-БГУ" (Минск) - 38, "Минск" - 38, "Витебск" - 36, "Городея" - 31, "Слуцк" - 27, "Белшина" (Бобруйск) - 21, "Смолевичи" - 14.

Лучшим бомбардиром стал нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 19 мячей.

Высшую лигу покидают "Белшина" и "Смолевичи", которых в следующем сезоне заменят две лучшие команды первой лиги - речицкий "Спутник" и "Гомель". Футболисты "Слуцка" и минские "Крумкачы" 15 и 19 декабря проведут переходные матчи за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Беларуси в 2021 году.-0-

Фото ФК "Шахтер" Солигорск