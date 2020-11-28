Лукашенко поздравил футболистов солигорского "Шахтера" с победой в чемпионате Беларуси

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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил футбольный клуб "Шахтер" с победой в чемпионате Беларуси по футболу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщалось, сегодня футболисты солигорского "Шахтера" второй раз стали чемпионами Беларуси. В матче заключительного тура 30-го национального первенства солигорская команда на своем поле вырвала победу у футболистов "Минска" со счетом 4:2. Свой первый чемпионский титул "Шахтер" завоевал в 2005 году.-0-