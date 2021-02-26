Футболисты "Тамбова" и "Ростова" откроют вторую часть чемпионата России

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После зимнего перерыва сегодня возобновятся матчи футбольного чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке 20-го тура встретятся аутсайдеры премьер-лиги - футболисты "Тамбова" примут в Саранске волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич. Во время зимней паузы состав тамбовской команды пополнили два белорусских футболиста - голкипер Родион Сямук и полузащитник Дмитрий Герман, а в волгоградском клубе сыграют белорусские полузащитники Иван Маевский и Владимир Медведь.

Еще четыре матча российского первенства состоятся 27 февраля. Центральной станет московское дерби, в котором ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко встретится с "Локомотивом" с белорусским форвардом Виталием Лисаковичем в составе. Лидер турнира действующий чемпион страны "Зенит" примет в Санкт-Петербурге гостей из "Ростова", за который выступает белорусский защитник Александр Павловец. Футболисты "Сочи" у себя дома сыграют с тульским "Арсеналом", в котором играют белорусские полузащитники Валерий Громыко и Юрий Ковалев. Также в субботу "Химки" сыграют с "Уфой".

Заключительные встречи 20-го тура пройдут в последний день зимы. Футболисты "Краснодара" с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе примут на своей арене "Урал" из Екатеринбурга. В Москве местный "Спартак" встретится с казанским "Рубином", а в Грозном "Ахмат" будет соперничать с московским "Динамо".

Положение команд в российской премьер-лиге после 19 туров: "Зенит" - 41 очко, ЦСКА - 37, "Спартак" - 35, "Сочи" - 33, "Ростов" - 32, "Динамо" - 30, "Краснодар" - 30, "Локомотив" - 28, "Рубин" - 28, "Ахмат" - 26, "Химки" - 25, "Урал" - 21, "Арсенал" - 14, "Ротор" - 14, "Уфа" - 13, "Тамбов" - 13.

Бомбардирскую гонку чемпионата России возглавляют форварды "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 11 мячей.-0-