Футболисты "Тамбова" разгромили "Оренбург" в чемпионате России

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Тамбова" разгромили "Оренбург" в матче 19-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме сегодняшней встречи в Саранске оренбуржцы, ворота которых защищает белорусский голкипер Андрей Климович, не позволили соперникам добиться успеха. Зато после перерыва футболисты "Тамбова" сыграли гораздо сильнее и забили 3 мяча. Сначала мяч в свои ворота отправил сербский защитник гостей Урош Радакович, затем отличился Владимир Обухов, а потом Антон Килин установил окончательный результат - 3:0.

Фото ФК "Оренбург"

Благодаря этой виктории "Тамбов" набрал 21 очко и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У "Оренбурга" осталось 19 баллов, он занимает 13-ю позицию.

Позже в центральным поединке сегодняшнего игрового дня футболисты "Краснодара" с белорусским защитником Александром Мартыновичем примут у себя дома московский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. В Грозном местный "Ахмат" примет гостей из "Уфы".

Накануне лидер российской премьер-лиги "Зенит" разгромил в Санкт-Петербурге московское "Динамо" - 3:0. Еще один фаворит московский "Локомотив" играл в Туле с местным "Арсеналом" и неожиданно уступил с крупным результатом 0:4.

Заключительные встречи 19-го тура состоятся 8 декабря: "Спартак" (Москва) - "Ростов", "Крылья Советов" (Самара) - "Урал" (Екатеринбург), "Сочи - "Рубин" (Казань).

Положение в лидирующей группе российского первенства сейчас таково: "Зенит" - 45 очков (19 матчей), "Локомотив" - 34 (19), "Краснодар" - 34 (18), ЦСКА - 33 (18) "Ростов" - 31 (18). Внизу таблицы "Сочи", у которого 14 очков, по 18 баллов набрали "Рубин" и "Крылья Советов".-0-