6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Торпедо-БелАЗа" стали первыми полуфиналистами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ответном четвертьфинальном матче подопечные Юрия Пунтуса сыграли вничью с представителем второго дивизиона национального первенства дзержинским "Арсеналом" - 0:0. В первом поединке в Жодино торпедовцы одержали крупную победу - 3:0.

Также сегодня футболисты "Минска" сыграют на своей арене с "Ислочью". Первая встреча этих команд завершилась вничью - 1:1.

Еще два матча за выход в полуфинал кубкового розыгрыша состоятся 7 апреля. Нынешний владелец Кубка борисовский БАТЭ сыграет в гостях у футболистов "Витебска". В первой игре борисовчане выиграли с минимальным перевесом - 2:1. Чемпион страны солигорский "Шахтер" встретится в Гродно с местным "Неманом". На своем поле солигорские футболисты победили с результатом 3:0.-0-