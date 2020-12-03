Футболисты ЦСКА проиграли "Вольфсбергу" в Лиге Европы

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко проиграли австрийскому "Вольфсбергу" со счетом 0:1 в матче группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке пятого тура предварительной группы К москвичи имели небольшое преимущество, но их атакам не хватало острого завершения. Гости спокойно оборонялись, отвечая быстрыми контратаками. На 22-й минуте игры хорватский легионер австрийского клуба Дарио Визингер нанес отличный удар с дальней дистанции, с котороым не справился опытный голкипер армейцев Игорь Акинфеев. После этого поражения ЦСКА потерял шансы пробиться в 1/16 финала. В другом поединке пятого тура хорватское "Динамо" из Загреба неожиданно победило в Роттердаме нидерландский "Фейеноорд" со счетом 2:0. Положение команд после пяти игровых дней: "Динамо" - 11 очков, "Вольфсберг" - 7, "Фейеноорд" - 5, ЦСКА - 3.

В квартете G украинская "Заря" из Луганска одержала вторую викторию кряду, одолев в Запорожье английский "Лестер" с минимальным перевесом - 1:0. Португальская "Брага" выиграла в Афинах у греческого АЕКа с результатом 4:2. Положение команд: "Лестер" - 10, "Брага" - 10, "Заря" - 6, АЕК - 3.

Азербайджанский клуб "Карабах" из Агдама, выступающий в группе I, после четырех поражений подряд сыграл вничью в Баку с израильским "Маккаби" из Тель-Авива - 1:1. Турецкий "Сивасспор" уступил на своем поле испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:1. Положение команд: "Вильярреал" - 13, "Маккаби" - 8, "Сивасспор" - 6, "Карабах" - 1.

Матчи группового этапа Лиги Европы завершатся 10 декабря. Затем по две лучшие команды из 12 квартетов продолжат борьбу в 1/16 финала, где к ним присоединятся восемь клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.-0-