Футболисты ЦСКА уступили тульскому "Арсеналу" в 18-м туре чемпионата России

Во время матча ЦСКА - "Арсенал". Фото ПФК ЦСКА

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА во главе с белорусским наставником Виктором Гончаренко проиграли на своем поле тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1 в 18-м туре чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем домашнем поединке армейцы имели игровое преимущество, но так и не сумели реализовать возможности для взятия ворот. Гости выиграли благодаря голу Даниила Лесового, который отличился на 52-й минуте игры.

Фото ПФК ЦСКА

Также сегодня футболисты "Краснодара" без дисквалифицированного белорусского защитника Александра Мартыновича не смогли одолеть у себя дома "Тамбов" - ничья 0:0.

Действующий чемпион, лидер нынешнего первенства "Зенит" одолел в Санкт-Петербурге гостей из московского "Спартака" с минимальным перевесом - 1:0.

Результаты остальных игр 18-го тура: "Ростов" - "Урал" (Екатеринбург) - 0:0, "Ахмат" (Грозный) - "Рубин" (Казань) - 1:1, "Локомотив" (Москва) - "Динамо" (Москва) - 1:2, "Крылья Советов" (Самара) - "Уфа" - 0:1. Матч "Сочи" - "Оренбург" перенесен на более поздний срок.

Положение в лидирующей группе российского первенства после 18 туров: "Зенит" - 42 очка, "Локомотив" - 34, "Краснодар" - 34, ЦСКА - 33, "Ростов" - 31. Внизу таблицы "Сочи", у которого 14 очков, по 18 баллов набрали "Тамбов", "Рубин" и "Крылья Советов".-0-