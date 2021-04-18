Футболисты "Уфы" разгромили "Спартак" в матче российского чемпионата

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Уфы" сенсационно разгромили в гостях московский "Спартак" в последнем матче 26-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спартаковцы на протяжении всей встречи владели инициативой, но мячи забивали только гости. В самой концовке первого тайма Владислав Камилов открыл счет, вскоре после перерыва его успех повторил Филип Мрзляк, а незадолго до финального свистка Владислав Камилов забил свой второй мяч, доведя дело до рзгрома - 3:0 в пользу "Уфы". Несмотря на это поражение, спартаковцы сохранили за собой третье место, а уфимцам победа не позволила подняться с 14-й позиции.

Результаты остальных игр: "Сочи" - ЦСКА (Москва) - 2:1, "Арсенал" (Тула) - "Тамбов" - 4:0, "Урал" (Екатеринбург) - "Рубин" (Казань) - 0:1, "Краснодар" - "Зенит" (Санкт-Петепбург) - 2:2, "Локомотив" (Москва) - "Ростов" - 4:1, "Ротор" (Волгоград) - "Динамо" (Москва) - 0:3, "Ахмат" (Грозный) - "Химки" - 3:1.

После 26 туров таблицу российской премьер-лиги возглавляет "Зенит", у которого 55 очков, "Локомотив" набрал 49 баллов, в активе "Спартака" 47 очков, у ЦСКА, "Динамо" и "Рубина" по 46 зачетных баллов. Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, у "Ротора" 18 баллов, "Уфа" набрала 20 очков, "Арсенал" имеет 23 очка.

Лидером среди бомбардиров является зенитовец Сердар Азмун, забивший 16 мячей.

Матчи 27-го тура российского первенства состоятся 24-25 апреля.-0-