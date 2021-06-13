Футболисты Украины уступили Нидерландам на старте чемпионата Европы

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Украины проиграли команде Нидерландов с результатом 2:3 на старте чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых минут матча в Амстердаме хозяева пошли вперед большими силами, создали несколько голевых моментов, но украинцев выручил их голкипер Георгий Бущан. В начале второй половины встречи голландцам все же удалось добиться успеха - на 52-й минуте игры ворота украинцев поразил Джорджиньо Вейналдум, а еще через 7 минут Ваут Вергхост забил второй гол. После этого подопечные Андрея Шевченко стали действовать более уверенно и сумели отыграться. На 75-й минуте капитан украинской дружины Андрей Ярмоленко ударом с линии штрафной площади сократил разрыв, а через 4 минуты Роман Яремчук сравнял счет. Ничейный результат продержался всего 6 минут и Дензел Дамфрис забил победный мяч - 3:2. В другом поединке группы С австрийцы переиграли северомакедонцев со счетом 3:1.

В стартовом поединке квартета D футболисты сборной Англии на поле лондонского стадиона "Уэмбли" обыграли вице-чемпионов мира хорватов со счетом 1:0. С самого начала встречи англичане прочно завладели инициативой, имели большое преимушество, но до перерыва не смогли открыть счет. Это они сделали на 57-й минуте игры, когда быструю атаку хозяев поля точным ударом завершил Рахим Стерлинг. Этот гол оказался для англичан победным. Завтра в другом матче этой группы шотландцы сыграют в Глазго с чехами.

Ранее встречи первого тура прошли еще в двух группах:

А - Италия - Турция - 3:0, Уэльс - Швейцария - 1:1;

В - Бельгия - Россия - 3:0, Финляндия - Дания - 1:0.

Составы остальных предварительных групп:

Е - Польша, Словакия, Испания, Швеция;

F - Франция, Германия, Венгрия, Португалия.

После завершения группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-