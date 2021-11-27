Футболисты "Урала" и "Сочи" сыграли вничью в матче чемпионата России

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате России сегодня проходят стартовые встречи второго круга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке 16-го тура один из аутсайдеров первенства "Урал" в Екатеринбурге не смог удержать победу над футболистами "Сочи". На 34-й минуте игры Рафал Аугустыняк вывел хозяев вперед, а в середине второго тайма Кристиан Нобоа восстановил равновесие в счете - 1:1.

Также сегодня футболисты "Краснодара" под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко и с Александром Мартыновичем в составе сыграют на выезде с "Химками". В Грозном местный "Ахмат" примет гостей из "Ростова".

Завтра самарские "Крылья Советов", в которых выступает белорусский защитник Дмитрий Прищепа, встретятся в гостях с "Нижним Новгородом". Лидер российского первенства "Зенит" из Санкт-Петербурга в Москве будет соперничать с ЦСКА. В Казани футболисты "Рубина" примут московское "Динамо".

Заключительные матчи этого тура состоятся 29 ноября. Московский "Локомотив", за который играют белорусы Виталий Лисакович и Кирилл Зинович, встретятся в Туле с местным "Арсеналом". Футболисты "Уфы" примут на своем поле московский "Спартак".

Сейчас турнирную таблицу возглавляет питерский "Зенит", у которого 33 очка, в активе "Динамо" 29 баллов, у футболистов "Сочи" 28 очков, "Локомотив" имеет 25 очков, по 24 балла у "Краснодара" и ЦСКА.-0-