Футболисты "Витебска" и "Руха" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи 13-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой из них футболисты "Витебска" на своем поле сыграли вничью с брестским "Рухом" - 0:0. В трех предыдущих матчах брестчане одерживали победы.

Позже в центральном поединке этого тура минское "Динамо" примет на своей арене борисовский БАТЭ. Футболисты "Гомеля" у себя дома сыграют с "Ислочью", а в Жодино "Торпедо-БелАЗ" будет соперничать с речицким "Спутником".

Вчера лидер чемпионата страны солигорский "Шахтер" одержал свою 13-ю победу подряд, разгромив на выезде футболистов "Слуцка" - 4:1.

Результаты остальных игр этого тура: "Динамо" (Брест) - "Сморгонь" - 2:2, "Минск" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:1, "Неман" (Гродно) - "Славия" (Мозырь) - 2:2.

Турнирное положение: "Шахтер" - 39 очков, БАТЭ - 29, "Рух" - 25, "Динамо" (Минск) - 23, "Гомель" - 21, "Минск" - 19, "Динамо" (Брест) - 19, "Витебск" - 19, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Энергетик-БГУ" - 15, "Ислочь" - 14, "Слуцк" - 11, "Славия" - 9, "Неман" - 8, "Сморгонь" - 6, "Спутник" - 4.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.-0-