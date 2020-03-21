Футболисты "Витебска" одолели "Городею" в чемпионате Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" выиграли у "Городеи" 1:0 в матче стартового тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом домашнем поединке нового сезона витебчане открыли счет на 20-й минуте, когда защитник гостей Дмитрий Игнатенко срезал мяч в свои ворота. В самом конце первой половины игры хозяева остались в меньшинстве после удаления Максима Каленчука, но футболисты "Городеи" не сумели отыграться.

Позже на поле ФК "Минск" футболисты "Ислочи" будут соперничать с гродненским "Неманом".

Результаты других матчей первого тура 30-го национального первенства: "Динамо" (Брест) - "Смолевичи" - 1:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - БАТЭ (Борисов) - 3:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Торпедо-БелАЗ" - 0:1, "Динамо" (Минск) - "Рух" (Брест) - 0:1.

Заключительные игры первого тура пройдут 22 марта: "Слуцк" - "Славия" (Мозырь) и "Белшина" (Бобруйск) - "Минск".-0-