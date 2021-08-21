Футболисты "Витебска" победили "Слуцк" в матче чемпионата Беларуси

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" победили "Слуцк" со счетом 2:1 в гостевом поединке 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.В первом тайме Жулио Сезар вывел гостей вперед, в середине второго тайма Глеб Рассадкин забил второй гол, а незадолго до финального свистка Юрий Клочков отыграл один мяч.Сегодня лидер первенства солигорский "Шахтер" сыграет в Мозыре с местной "Славией". Футболисты "Гомеля" встретятся на своей арене с минским "Динамо", а "Сморгонь" попытается набрать очки в домашней встрече с брестским клубом "Рух".Еще три встречи состоятся 22 августа. Идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет со столичным "Энергетиком-БГУ", футболисты "Минска" сойдутся с гостями из гродненского "Немана", а в Бресте местное "Динамо" будет соперничать с жодинскими торпедовцами.Турнирное положение: "Шахтер" - 44 очка (16 матчей), БАТЭ - 43 (19), "Рух" - 39 (19), "Динамо" (Минск) - 39 (19), "Гомель" - 32 (18), "Динамо" (Брест) - 27 (19), "Витебск" - 27 (20), "Минск" - 24 (18), "Энергетик-БГУ" - 23 (18), "Ислочь" - 23 (20), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (18), "Слуцк" - 18 (20), "Неман" - 18 (19), "Славия" - 14 (18), "Сморгонь" - 9 (19), "Спутник" - 7 (20).Бомбардирскую гонку 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 14 мячей. На четыре гола меньше забил сенегальский форвард столичного "Динамо" Аблай Мбенг.-0-