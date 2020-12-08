Футболисты "Зенита" проиграли "Боруссии" на финише Лиги чемпионов

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" поражением завершили выступление в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке предварительной группы F действующие чемпионы России со счетом 1:2 проиграли в Санкт-Петербурге немецкой "Боруссии" из Дортмунда, которая досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф чемпионской Лиги. Второй пропуск завоевали футболисты итальянского "Лацио", которые в Риме сыграли вничью с бельгийским "Брюгге" - 2:2. Итоговое положение команд: "Боруссия" - 13 очков, "Лацио" - 10, "Брюгге" - 8, "Зенит" - 1.

Также сегодня встречи 6-го тура пройдут еще в трех группах чемпионской Лиги.-0-