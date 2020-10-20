Футболисты "Зенита" проиграли "Брюгге" в матче Лиги чемпионов

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялись стартовые поединки нового сезона футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Зенита", выступающие в квартете F, в Санкт-Петербурге проиграли бельгийскому "Брюгге" с результатом 1:2. Гости вышли вперед на 63-й минуте игры, через 10 минут зенитовцы сравняли счет, а в компенсированное время Шарль де Кетеларе принес победу "Брюгге". В 22.00 итальянский "Лацио" встретится в Риме с немецкой "Боруссией" из Дортмунда.

В группе G футболисты киевского "Динамо" принимали в украинской столице итальянский "Ювентус" из Турина и уступили со счетом 0:2, пропустив два мяча от Альваро Мораты во второй половине игры. Позже испанская "Барселона" сыграет на своей арене с венгерским "Ференцварошем" из Будапешта.

Дебютанты групповой стадии главного континентального турнира футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, встретятся в гостях с еще одним новичком чемпионской Лиги - французским "Ренном". В другом поединке предварительной группы Е английский "Челси" примет в Лондоне испанскую "Севилью".

В квартете Н французский чемпион "Пари Сен-Жермен" у себя дома встретится с английским "Манчестер Юнайтед". Немецкий "Лейпциг" сыграет на своем поле с еще одним дебютантом группового этапа чемпионской Лиги - турецким клубом "Истанбул".

В остальных группах ЛЧ встречи стартового тура пройдут в среду, 21 октября.-0-