Футболисты "Зенита" проиграли "Ювентусу" в Лиге чемпионов

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты питерского "Зенита" проиграли на своем поле туринскому "Ювентусу" со счетом 0:1 в матче Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный мяч встречи в Санкт-Петербурге был забит в самом конце второго тайма - победу итальянскому клубу принес Деян Кулусевски. В другом поединке группы Н лондонский "Челси" уверенно переиграл в английской столице аутсайдера шведский "Мальме" со счетом 4:0. В этой встрече Жоржиньо дважды реализовал пенальти. Положение команд после трех игровых дней: "Ювентус" - 9, "Челси" - 6, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0.

Лидер квартета Е мюнхенская "Бавария" уверенно обыграла в Лиссабоне португальскую "Бенфику" - 4:0, забив все голы во второй половине матча. После двух поражений подряд первые очки набрала испанская "Барселона", одолевшая на своей арене киевское "Динамо" с минимальным преимуществом - 1:0. Белорусский форвард украинского чемпиона Илья Шкурин на поле не выходил.

Положение команд: Бавария" - 9, "Бенфика" - ...4, "Барселона" - 3, "Динамо" - 1.

В квартете F итальянская "Аталанта" из Бергамо побеждала на выезде английский "Манчестер Юнайтед" 2:0, но во втором тайме хозяева сумели переломить ход поединка и вырвали победу с результатом 3:2. В Берне испанский "Вильярреал" победил "Янг Бойз" - 4:1. Голевой дубль в свой актив записал Альберто Морено. Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 6, "Аталанта" - 4, "Вильярреал" - 4, "Янг Бойз" - 3.

В группе G австрийский "Зальцбург" закрепился на первом месте, победив на своей арене немецкий "Вольфсбург" со счетом 3:1. Голевой дубль во втором тайме этой встречи оформил Ноа Окафор. Французский "Лилль" у себя дома сыграл вничью с испанской "Севильей" - 0:0. Положение команд: "Зальцбург" - 7, "Севилья" - 3, "Вольфсбург" - 2, "Лилль" - 2.

Результаты встреч 3-го тура в остальных группах:

А - "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:5, "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Лейпциг" - 3:2. Положение команд: "Пари Сен-Жермен" - 7, "Манчестер Сити" - 6, "Брюгге" - 4, "Лейпциг" - 0.

В - "Атлетко" (Мадрид, Испания) - "Ливерпуль" (Англия) - 2:3, "Порту". Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Атлетико" - 4, "Порту" - 4, "Милан" - 0.

С - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 4:0, "Бешикташ" (Стамбул, Турция) - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - 1:4. Положение команд: "Аякс" - 9, "Боруссия" - 6, "Спортинг" - 3, "Бешикташ" - 0.

D - "Интер" (Милан, Италия) - "Шериф" (Тирасполь, Молдова) - 3:1, "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 0:5. Положение команд: "Шериф" - 6, "Реал" - 6, "Интер" - 4, "Шахтер" - 1.

Матчи 4-го тура Лиги чемпионов пройдут 2 и 3 ноября.-0-