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29 сентября 2021, 21:51

Футболисты "Зенита" разгромили "Мальме" в Лиге чемпионов

Фото из архива
Фото из архива

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты питерского "Зенита" одержали первую победу в новом сезоне Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После стартового поражения в гостях от действующего победителя чемпионской Лиги лондонского "Челси" (0:1) чемпионы России сегодня в Санкт-Петербурге обыграли шведский "Мальме" с результатом 4:0. На 9-й минуте счет открыл бразильский форвард хозяев Клаудиньо, в начале второго тайма Далер Кузяев, а незадолго до финального свистка Алексей Сутормин и бразилец Вендел довели дело до разгрома. В первом туре соревнований в предварительной группе Н шведский чемпион крупно проиграл на своем поле итальянскому "Ювентусу" (0:3), который сегодня примет в Турине футболистов "Челси".

В квартете F итальянская "Аталанта" в Бергамо одолела швейцарский "Янг Бойз" с минимальным преимуществом - 1:0. Победный мяч на 68-й минуте игры забил Маттео Пессина. В стартовом поединке клуб из Берна неожиданно обыграл у себя дома английский "Манчестер Юнайтед" (2:1). Сегодня британцы встретятся на своей арене с испанским "Вильярреалом", который в первом туре сыграл вничью с "Аталантой" (2:2).

Также сегодня встречи второго тура состоятся еще в двух квартетах:

Е - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Барселона" (Испания), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Динамо" (Киев, Украина).

G - "Вольфсбург" (Германия) - "Севилья" (Испания), "Зальцбург" (Австрия) - "Лилль" (Франция).

Результаты матчей в остальных группах:

А - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) - 2:0, "Лейпциг" (Германия) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:2. Положение команд: "Пари Сен-Жермен" - 4, "Брюгге" - 4, "Манчестер Сити" - 3, "Лейпциг" - 0.

В - "Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:5, "Милан" (Италия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 1:2. Положение команд: "Ливерпуль" - 6, "Атлетико" - 4, "Порту" - 1, "Милан" - 0.

С - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Бешикташ" (Стамбул, Турция) - 2:0, "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - 1:0. Положение команд: "Аякс" - 6, "Боруссия" - 6, "Спортинг" - 0, "Бешикташ" - 0.

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий "Аякса" Себастьян Алле, забивший 5 мячей.

Матчи группового этапа завершатся 8 декабря, после чего в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а клубы, занявшие третьи места, продолжат выступление в Лиге Европы. Плей-офф Лиги чемпионов стартует 15 февраля 2022 года, а решающий поединок этого сезона состоится 22 мая в Санкт-Петербурге.-0-

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