Футболисты "Зенита" разгромили "Ростов" в центральном матче чемпионата России

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" разгромили "Ростов" со счетом 6:1 в центральном матче 13-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главным героем встречи в Санкт-Петербурге стал лидер атак зенитовцев Артем Дзюба, оформивший хет-трик при двух результативных передачах.

Футболисты "Зенита" догнали московский "Локомотив", который уверенно переиграл в Грозном местный "Ахмат" - 2:0.

Московский "Спартак" в первом матче под руководством нового главного тренера Доминико Тедеско не смог одолеть на своей арене казанский "Рубин", завершив встречу вничью - 0:0. Спартаковцы не выигрывают в шестой встрече подряд.

Футболисты "Тамбова" проиграли в Саранске "Уралу" из Екатеринбурга со счетом 1:2. Белорусский защитник уральцев Денис Поляков провел на поле весь матч.

Сегодня московский ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграет в гостях у футболистов "Уфы". Кроме того, состоятся еще 3 встречи 13-го тура российского первенства: "Оренбург" - "Крылья Советов" (Самара), "Арсенал" (Тула) - "Сочи", "Динамо" (Москва) - "Краснодар".

Положение в лидирующей группе российской премьер-лиги: "Зенит" - 29 очков (13 матчей), "Локомотив" - 29 (13), "Краснодар" - 26 (12), "Ростов" - 26 (13), ЦСКА - 25 (12).-0-