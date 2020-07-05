Футболисты "Зенита" стали шестикратными чемпионами России 

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" завоевали второе подряд и шестое в истории золото чемпионата России, победив в гостевом поединке 26-го тура "Краснодар" со счетом 4:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Зенитовцы вышли вперед на 5-й минуте игры после гола Сердара Азмуна. Оказавшись в роли догоняющих, хозяева перехватили инициативу и на 29-й минуте Даниил Уткин восстановил паритет. Еще через 10 минут краснодарские футболисты заработали пенальти, но удар Масьеля Вандерсона отразил голкипер гостей Андрей Лунев. Вскоре уже "Зенит" получил право на пенальти и лучший бомбардир премьер-лиги Артем Дзюба забил свой 16-й гол в этом первенстве. Сразу после перерыва соперники обменялись голами - на 50-й минуте Даниил Уткин сравнял счет, через две минуты Сердар Азмун оформил свой дубль, а на 72-й минуте Алексей Сутормин снял все вопросы о победителе этого поединка и всего чемпионата России.

Результаты остальных встреч 26-го тура: "Спартак" (Москва) - "Тамбов" - 2:3, "Крылья Советов" (Самара) - "Ростов" - 0:0, "Локомотив" (Москва) - "Сочи" - 0:0, "Ахмат" (Грозный) - ЦСКА (Москва) - 0:4, "Динамо" (Москва) - "Арсенал" (Тула) - 0:1, "Уфа" - "Урал" (Екатеринбург) - 1:1, "Рубин" (Казань) - "Оренбург" - 1:0.

Турнирное положение: "Зенит" - 62 очка (26 матчей), "Локомотив" - 49 (26), "Краснодар" - 45 (25), "Ростов" - 43 (26), ЦСКА - 43 (26), "Спартак" - 32 (26), "Динамо" - 32 (25), "Уфа" - 32 (25), "Урал" - 32 (26), "Арсенал" - 31 (26), "Сочи" - 30 (26), "Рубин" - 30 (26), "Тамбов" - 28 (26), "Ахмат" - 27 (26), "Крылья Советов" - 24 (26), "Оренбург" - 23 (26).

Матчи 27-го тура российского первенства пройдут 7-9 июля.-0-